В поисках Усольцевых обследовали ещё девять квадратных километров тайги

Напомним, семья Усольцевых пропала без вести во время туристического похода в конце сентября. Сергей Усольцев вместе с супругой и дочерью направлялся на скалу Буратинка в Кутурчинском Белогорье. 12 октября появилась информация о том, что из-за небезопасных погодных условий масштабная операция по поискам семьи была завершена. Сейчас их обнаруженеим занимаются профессиональные спасатели.