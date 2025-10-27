В поисках Усольцевых обследовали ещё девять квадратных километров тайги

Спасатели, следователи и полицейские 26 октября обследовали ещё девять квадратных километров тайги для обнаружения семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, поиски пока результатов не дали, сообщил региональный поисково-спасательный отряд «Спасатель».
«Краевые спасатели совместно с сотрудниками МВД и Следственного комитета продолжили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Партизанском районе. В результате совместных действий за сутки обследовано девять квадратных километров горно-таежной местности», — отмечается в Telegram-канале аварийно-спасательного объединения.
Напомним, семья Усольцевых пропала без вести во время туристического похода в конце сентября. Сергей Усольцев вместе с супругой и дочерью направлялся на скалу Буратинка в Кутурчинском Белогорье. 12 октября появилась информация о том, что из-за небезопасных погодных условий масштабная операция по поискам семьи была завершена. Сейчас их обнаруженеим занимаются профессиональные спасатели.
26 октября волонтёр и альпинист Алексей Кулеш в беседе с aif.ru рассказал, что никаких предметов, принадлежащих кому-либо из Усольцевых, не найдено. Также не было обнаружено следов пропавших. Он назвал «фейками и кликбейтами» все данные в Сети о якобы найденных вещах.