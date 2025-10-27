Омичи назвали своего новорождённого сына Ваагн

Управление ЗАГС Омской области опубликовало обновлённые данные о самых популярных и редких именах, которые родители выбирали для своих детей в 2025 году.
Согласно статистике, в этом году среди новорождённых девочек лидируют традиционно классические и благозвучные имена. Чаще всего малышек называли Софиями, Мариями, Евами, Василисами и Аннами.
Среди мальчиков в лидерах оказались Михаил, Артём, Александр, Роман и Матвей — эти имена сохраняют популярность уже несколько лет подряд.
Однако в регионе отмечаются и редкие, оригинальные имена, которые встречаются единично. Среди мальчиков зарегистрированы Луар, Рина, Ваагн, Кирьян и Дарий, а среди девочек — Пелагея, Михилина, Татевик, Самия и Анеля.
Как отмечают специалисты ЗАГС, мода на имена меняется, но большинство родителей в Омской области по-прежнему отдают предпочтение традиционным и звучным русским именам, нередко выбирая их по семейным традициям.