Омичи назвали своего новорождённого сына Ваагн

Источник: Om1 Омск

Управление ЗАГС Омской области опубликовало обновлённые данные о самых популярных и редких именах, которые родители выбирали для своих детей в 2025 году.

Согласно статистике, в этом году среди новорождённых девочек лидируют традиционно классические и благозвучные имена. Чаще всего малышек называли Софиями, Мариями, Евами, Василисами и Аннами.

Среди мальчиков в лидерах оказались Михаил, Артём, Александр, Роман и Матвей — эти имена сохраняют популярность уже несколько лет подряд.

Однако в регионе отмечаются и редкие, оригинальные имена, которые встречаются единично. Среди мальчиков зарегистрированы Луар, Рина, Ваагн, Кирьян и Дарий, а среди девочек — Пелагея, Михилина, Татевик, Самия и Анеля.

Как отмечают специалисты ЗАГС, мода на имена меняется, но большинство родителей в Омской области по-прежнему отдают предпочтение традиционным и звучным русским именам, нередко выбирая их по семейным традициям.