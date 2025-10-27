Густой туман накрыл Самарскую область 27 октября

В понедельник, 27 октября, Самарскую область может накрыть густой туман. Местных жителей предупредили о плохой видимости. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением в первой половине дня местами в регионе прогнозируется туман при ухудшении видимости 500 метров и менее, — консультация получена от Приволжского УГМС.
В туман жителей региона просят обязательно соблюдать правила безопасности на дорогах. Водителям лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.
Не стоит ориентироваться на впереди идущий автомобиль и приближаться к нему на близкое расстояние. Это связано с тем, что транспортное средство может резко затормозить или остановиться, свернуть или поехать быстрее.