Опасное кафе «Поль Бейкери» закрыли в Екатеринбурге

В частности, в кафе отсутствовала система управления качеством ХАССП, которая обязательна для предприятий общественного питания, это опасно для жизни и здоровья посетителей. Суд решил, что предприниматель мог избежать нарушений, но не предпринял достаточных мер для их предотвращения.