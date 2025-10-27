Опасное кафе «Поль Бейкери» закрыли в Екатеринбурге

Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. Проверка выявила, что заведение нарушило санитарные нормы.
В частности, в кафе отсутствовала система управления качеством ХАССП, которая обязательна для предприятий общественного питания, это опасно для жизни и здоровья посетителей. Суд решил, что предприниматель мог избежать нарушений, но не предпринял достаточных мер для их предотвращения.
В результате ему вынесли административное наказание. Судебные приставы Ленинского района Екатеринбурга начали исполнительное производство. Они опечатали входную дверь и оборудование кафе.