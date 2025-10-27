Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасное кафе «Поль Бейкери» закрыли в Екатеринбурге

Кафе-пекарню «Поль Бейкери» на улице Айвазовского в Екатеринбурге оштрафовали и временно закрыли на три месяца.

Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. Проверка выявила, что заведение нарушило санитарные нормы.

В частности, в кафе отсутствовала система управления качеством ХАССП, которая обязательна для предприятий общественного питания, это опасно для жизни и здоровья посетителей. Суд решил, что предприниматель мог избежать нарушений, но не предпринял достаточных мер для их предотвращения.

В результате ему вынесли административное наказание. Судебные приставы Ленинского района Екатеринбурга начали исполнительное производство. Они опечатали входную дверь и оборудование кафе.