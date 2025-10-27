JT: Пожилой японец хранил дома скелет отца из-за бедности

В дом 61-летнего Масахико Ичидзэ нагрянули с проверкой после того, как его 91-летний отец Такэси длительное время не выходил на связь. Представители соцслужбы, прибывшие на адрес, обнаружили в одной из комнат частично скелетированные останки пожилого мужчины.