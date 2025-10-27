JT: Пожилой японец хранил дома скелет отца из-за бедности

Сотрудники японской социальный службы обнаружили в доме пожилого мужчины из префектуры Хоккайдо скелет его отца. Об этом пишет Japan Today.
В дом 61-летнего Масахико Ичидзэ нагрянули с проверкой после того, как его 91-летний отец Такэси длительное время не выходил на связь. Представители соцслужбы, прибывшие на адрес, обнаружили в одной из комнат частично скелетированные останки пожилого мужчины.
Полиции, вызванной на место, Ичидзэ заявил, что оставил тело отца в доме из-за бедственного материального положения. Правоохранители забрали останки мужчины на экспертизу.
— Я не оповестил полицию и пожарных, потому что у меня не было денег на похороны, — цитирует объяснение Масахико издание.
До этого в Японии арестовали 75-летнюю Кэйко Мори, которая на протяжении двух десятилетий хранила тело умершей дочери в морозилке. Женщина не уточнила, по какой причине не стала хоронить дочь, и раскаялась в содеянном.
В частном доме в финском городе Турку полицейские нашли два тела взрослых людей в морозильной камере. По словам детектива полиции Юго-Западной Финляндии Лассе Пунктуате, тела находились там в течение 30 лет.