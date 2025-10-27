В Омской области сгорели комбайн, автомобиль и баня

Гараж с находящимся внутри автомобилем сгорел в гаражном кооперативе на улице 2-я Барнаульская. До прибытия пожарных из гаража эвакуировались 2 человека, однако при этом они получили травмы. Также в Омске, на улице 4-й Челюскинцев, сгорели баня и гараж под общей кровлей. А в деревне Благовещенке, находящейся в Калачинском районе, полностью сгорел зерноуборочный комбайн в поле. Также наряду с зерноуборочной техникой, сгорело 3 тонны кормов.