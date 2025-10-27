Цыгане с улицы Шекспира в Екатеринбурге разъедутся в пригороды

«Сначала предполагалось, что табор с улицы Шекспира переедет на новый участок разом, но планы изменились», — сообщает Московский Комсомолец.
Около 800 цыган с улицы Шекспира только в 2024 году оформили документы на свое жилье. До этого в течение двадцати лет шли споры о праве на собственность.
Ожидается, в результате переезда табор на ВИЗе разделится на две части: некоторые отправятся в район села Новоалексеевского под Первоуральском, другие же поселятся в Арамиле и поселке Горный Щит. Об этом екатеринбургским СМИ сообщила цыгановед Светлана, близкая к табору.
Цыгане начнут съезжать, когда застройщик начнет выкупать их участки. Пока что от девелопера не поступало конкретных предложений. Представители табора склонны считать, что переезд состоится в 2027 году.
Табор на улице Шекспира в Екатеринбурга появился в 1956 году, когда Никита Хрущев запретил цыганам кочевать. Тогда на участке в районе ВИЗ засыпали болото, и начали строительство домов. После развала Союза жители табора не смогли оформить участки, поскольку строительство домов и распределение участков осуществлялось по советским законам.
