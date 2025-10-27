Пьяный турист из Свердловской области оскорбил сотрудников нацпарка «Таганай»

Инцидент произошёл в минувшую субботу, 25 октября. Туристы без регистрации гуляли по тропе эколого-туристического комплекса «Семибратка». Сотрудники просили пьяного туриста вести себя тише, но мужчина не реагировал, а потом и вовсе начал оскорблять их. В итоге вызвали полицию. Дебошир пустился бежать, но упал и разбил бровь. Стражам порядка он заявил, что это работники нацпарка избили его.
— Всё происходившее зафиксировано на видеорегисратор. Сейчас записи изучают правоохранители, — рассказали работники «Таганая». — Мы подали заявления в следственный комитет по факту оскорбления представителя власти. Ведётся разбирательство. Кроме того, материалы по факту хулиганства будут направлены в полицию.
К сожалению, далеко не все гости памятников природы нашего региона соблюдают базовые правила поведения. Например, на «Зигальге» группа туристов оставила после себя кучи мусора в кострище, продемонстрировав неуважение к национальному парку.