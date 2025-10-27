Пьяный турист из Свердловской области оскорбил сотрудников нацпарка «Таганай»

На одной из экологических троп национального парка «Таганай» обнаружили группу туристов из Свердловской области без регистрации. Один из них был пьян, громко кричал и матерился, хотя вокруг были другие путешественники, в том числе и дети. Сотрудники сделали замечание, на что мужчина принялся оскорблять их. Чем закончилась история, рассказали работники памятника природы.