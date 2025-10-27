Ричмонд
Пьяный турист из Свердловской области оскорбил сотрудников нацпарка «Таганай»

На одной из экологических троп национального парка «Таганай» обнаружили группу туристов из Свердловской области без регистрации. Один из них был пьян, громко кричал и матерился, хотя вокруг были другие путешественники, в том числе и дети. Сотрудники сделали замечание, на что мужчина принялся оскорблять их. Чем закончилась история, рассказали работники памятника природы.

Источник: Pchela.News

Инцидент произошёл в минувшую субботу, 25 октября. Туристы без регистрации гуляли по тропе эколого-туристического комплекса «Семибратка». Сотрудники просили пьяного туриста вести себя тише, но мужчина не реагировал, а потом и вовсе начал оскорблять их. В итоге вызвали полицию. Дебошир пустился бежать, но упал и разбил бровь. Стражам порядка он заявил, что это работники нацпарка избили его.

— Всё происходившее зафиксировано на видеорегисратор. Сейчас записи изучают правоохранители, — рассказали работники «Таганая». — Мы подали заявления в следственный комитет по факту оскорбления представителя власти. Ведётся разбирательство. Кроме того, материалы по факту хулиганства будут направлены в полицию.

К сожалению, далеко не все гости памятников природы нашего региона соблюдают базовые правила поведения. Например, на «Зигальге» группа туристов оставила после себя кучи мусора в кострище, продемонстрировав неуважение к национальному парку.