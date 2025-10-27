Ричмонд
Даниил Медведев вернул себе звание первой ракетки России

Российский теннисист Даниил Медведев улучшил свою позицию в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), поднявшись на одну строчку и заняв 13-е место.

Эта перестановка позволила ему вновь стать первой ракеткой России, сместив соотечественника Карена Хачанова, который опустился на 14-ю позицию. Медведев временно уступал это звание Хачанову с июля после Уимблдонского турнира.

Лидером рейтинга сохранил испанец Карлос Алькарас. Вторую и третью строчки занимают итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев соответственно. Еще одним представителем России в топ-100 рейтинга остается Андрей Рублев, расположившийся на 17-й позиции.

Ранее сообщалось, что после матча игроки «Реала» и «Барселоны» устроили потасовку.

