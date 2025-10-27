В Омской области главврача районной больницы обвиняют в растрате 800 тысяч

По версии следствия, на протяжении длительного времени обвиняемый знал, что врач-офтальмолог Тюкалинской ЦРБ фактически не выполняет свои трудовые обязанности, однако не расторгал с ней трудовой договор. Это позволяло сотруднице продолжать получать заработную плату без выполнения работы.