В Омской области главврача районной больницы обвиняют в растрате 800 тысяч

Руководитель учреждения платит зарплату врачу, который фактически не выполнял свои обязанности.

Источник: Комсомольская правда

Главного врача БУЗОО «Тюкалинская центральная районная больница» обвиняют в растрате. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Подробности рассказали сегодня в прокуратуре Омской области.

По версии следствия, на протяжении длительного времени обвиняемый знал, что врач-офтальмолог Тюкалинской ЦРБ фактически не выполняет свои трудовые обязанности, однако не расторгал с ней трудовой договор. Это позволяло сотруднице продолжать получать заработную плату без выполнения работы.

Обвинение предъявлено по пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с причинением крупного ущерба и использованием своего служебного положения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Сам подозреваемый вину не признал. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

