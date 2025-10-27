В Омской области главврача районной больницы обвиняют в растрате 800 тысяч

Главного врача БУЗОО «Тюкалинская центральная районная больница» обвиняют в растрате. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Подробности рассказали сегодня в прокуратуре Омской области.
По версии следствия, на протяжении длительного времени обвиняемый знал, что врач-офтальмолог Тюкалинской ЦРБ фактически не выполняет свои трудовые обязанности, однако не расторгал с ней трудовой договор. Это позволяло сотруднице продолжать получать заработную плату без выполнения работы.
Обвинение предъявлено по пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с причинением крупного ущерба и использованием своего служебного положения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Сам подозреваемый вину не признал. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
