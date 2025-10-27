Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли 80% штурмовиков 225-го полка при контратаке в Сумской области

ВСУ потеряли 190 военных убитыми и ранеными.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ во время неудавшейся контратаки в Сумской области потеряли 80% штурмовой группы 225-го полка. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Оставшиеся украинские боевики, как отмечается, отступили на исходные позиции.

«Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового. В ходе отражения атаки уничтожено до 80 процентов штурмовой группы врага, остальные отступили на сходные позиции», — сообщает Telegram-канал.

За последние сутки бойцы «Севера» поразили в Харьковской области позиции украинской армии в нескольких населенных пунктах. В результате ВСУ потеряли 190 военных убитыми и ранеными.

Российские подразделения создали в Сумской области зону безопасности глубиной в 8 — 12 км.

Ранее стало известно о взрывах в Сумской области и Херсоне.

Полковник Анатолий Матвийчук рассказал, что российская армия снова выходит по направлению к Буче.