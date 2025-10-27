ВСУ во время неудавшейся контратаки в Сумской области потеряли 80% штурмовой группы 225-го полка. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
Оставшиеся украинские боевики, как отмечается, отступили на исходные позиции.
«Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового. В ходе отражения атаки уничтожено до 80 процентов штурмовой группы врага, остальные отступили на сходные позиции», — сообщает Telegram-канал.
За последние сутки бойцы «Севера» поразили в Харьковской области позиции украинской армии в нескольких населенных пунктах. В результате ВСУ потеряли 190 военных убитыми и ранеными.
Российские подразделения создали в Сумской области зону безопасности глубиной в 8 — 12 км.
Ранее стало известно о взрывах в Сумской области и Херсоне.
Полковник Анатолий Матвийчук рассказал, что российская армия снова выходит по направлению к Буче.