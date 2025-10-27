Силы ПВО за ночь сбили над Россией 193 беспилотника ВСУ

Дежурные силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 193 украинских беспилотника.
В Минобороны РФ сообщили, что 47 БПЛА было уничтожено над Брянской областью, 42 — над Калужской областью, 40 — над Московским регионом, 34 из них летели на Москву.
32 дрона были сбиты над Тульской областью, 10 — над Курской областью. Еще семь беспилотников уничтожены над Орловской, по четыре — над Ростовской и Воронежской, по два — над Оренбургской и Тамбовской областями. По одному дрону сбито над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.
Ранее об уничтожении украинских беспилотников сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь также информировал о ликвидации БПЛА на территории двух районов.