Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили над Россией 193 беспилотника ВСУ

Больше всего дронов уничтожено над Брянской и Калужской областью, а также над Московским регионом.

Источник: Аргументы и факты

Дежурные силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 193 украинских беспилотника.

В Минобороны РФ сообщили, что 47 БПЛА было уничтожено над Брянской областью, 42 — над Калужской областью, 40 — над Московским регионом, 34 из них летели на Москву.

32 дрона были сбиты над Тульской областью, 10 — над Курской областью. Еще семь беспилотников уничтожены над Орловской, по четыре — над Ростовской и Воронежской, по два — над Оренбургской и Тамбовской областями. По одному дрону сбито над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.

Ранее об уничтожении украинских беспилотников сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь также информировал о ликвидации БПЛА на территории двух районов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше