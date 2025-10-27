Ричмонд
Бахрейн-2025: Узбекистан завоевал 5 золотых медалей в очередной соревновательный день

Делегация республики — вторая в общекомандном зачете после Китая: 14 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 1 серебряную медаль в очередной соревновательный день III Азиатских юношеских игр в Бахрейне, сообщает НОК.

Накануне узбекистанцы выступили в соревнованиях по 10 видам спорта. Они защищали честь страны в следующих дисциплинах: бокс, муай-тай, тяжелая атлетика, таэквондо WT, киберспорт, волейбол, легкая атлетика, футзал, конный спорт и велоспорт.

Награды высшей пробы получили в таэквондо, муай-тай и легкой атлетике.

Золото.

Омадбек Отабеков (таэквондо WT, −63 кг).

Асадбек Турдибоев (муай-тай, U15, −51 кг).

Музффар Норходжаев (муай-тай, U17, −54 кг).

Паризода Талабова (легкая атлетика, метание копья).

Анастасия Сильченкова (легкая атлетика, бег на 3000 м).

Серебро.

Асадбек Самандаров (таэквондо WT, −55 кг).

Делегация республики — вторая в общекомандном зачете после Китая: 14 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей, добавили в НОК.

Сегодня узбекистанцы выйдут на арену в соревнованиях по боксу, плаванию, 3×3 баскетболу, тяжелой атлетике, волейболу, скачкам на верблюдах и велоспорту.

В III Азиатских юношеских играх, проходящих в Манаме, участвуют спортсмены из 45 азиатских стран. Соревнования включают 26 видов спорта и продлятся до 31 октября.