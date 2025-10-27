Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У харьковской Симоновки заметили массовые случаи дезертирства в ВСУ

Украинское командование решило перебросить бойцов для удержания позиций в Волчанске.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные массово дезертируют в районе села Симоновка Харьковской области в связи с решением командования об их переброске для удержания позиций в Волчанске. Об этом пишет Telegram-канал российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

Как рассказывается в публикации, случаи побегов наблюдаются в подразделениях 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, так как их личный состав хотят передать в распоряжение 57-й отдельной мотопехотной бригады якобы для стабилизации ситуации в Волчанске.

«Этому способствуют и регулярные прилеты по позициям бригады российских фугасных авиабомб (ФАБ)», — отмечает Telegram-канал.

Добавим, что российские военные, как доложил президенту Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, освободили уже более 70% Волчанска.