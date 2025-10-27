СМИ: Уроженцы Украины и Средней Азии заманивали россиянок в рабство в Мьянме

— Меня завели вовнутрь, и мы поднялись на какой-то этаж, я уже не помню, и мне показали мою комнату. Когда мы зашли в комнату, я ощутила дикий ужас… Она сказала, что ты, а чего ты ожидала, ты хотела получить большую зарплату, приехать на халяву и чтобы тебе дали пятизвездочный отель, извини, но вам, с вами, русскими, только так и стоит поступать (орфография сохранена — прим «ВМ»), — рассказала пострадавшая в беседе с телеканалом.