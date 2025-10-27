СМИ: Уроженцы Украины и Средней Азии заманивали россиянок в рабство в Мьянме

Управляющими скам-центров в Мьянме, которые вербовали россиянок в рабство в Мьянме и Камбодже, были уроженцы Украины и Средней Азии. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Одна из пострадавших на условиях анонимности сообщила, что в мошеннический кол-центр ее привлекла украинка Карина Шрамко, а руководил вербовщицей, по ее словам, Нематулло Абдуллоев.
Женщина также утверждает, что злоумышленники намеренно выбирают в качестве жертв русских девушек.
— Меня завели вовнутрь, и мы поднялись на какой-то этаж, я уже не помню, и мне показали мою комнату. Когда мы зашли в комнату, я ощутила дикий ужас… Она сказала, что ты, а чего ты ожидала, ты хотела получить большую зарплату, приехать на халяву и чтобы тебе дали пятизвездочный отель, извини, но вам, с вами, русскими, только так и стоит поступать (орфография сохранена — прим «ВМ»), — рассказала пострадавшая в беседе с телеканалом.
20 октября стало известно, что армии Мьянмы удалось отбить две военные базы, которые повстанцы захватили в 2024 году, а также занять кол-центр, расположенный у границы с Таиландом, где находились вызволенные ранее россияне.
Белорусскую певицу Веру Кравцову убили и продали на органы в Мьянме. Ранее там же при похожих обстоятельствах пропали еще несколько человек. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих происшествий.