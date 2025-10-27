Теннисист Медведев обошёл Хачанова и вновь стал первой ракеткой России

Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и занял в списке 13-е место, следует из данных на сайте этой организации.
Он обошёл другого спортсмена из РФ Карена Хачанова, который опустился на 14-ю строчку. Таким образом, Медведев вернул себе статус первой ракетки России, которого лишился в июле по итогам выступления на Уимблдоне.
На первой позиции в рейтинге ATP по-прежнему находится испанец Карлос Алькарас.
Напомним, 13 октября стало известно, что Медведев опередил в списке Ассоциации теннисистов-профессионалов Андрея Рублёва после того, как вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае. В финал первенства он не прошёл.