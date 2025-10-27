В Башкирии раскрыли предпочтения покупателей подержанных авто

В третьем квартале 2025 года жители Башкирии стали значительно активнее продавать автомобили с пробегом. Количество соответствующих объявлений в ценовой категории от одного до трех миллионов рублей подскочило на 44%, если сравнивать с тем же временным промежутком годом ранее. При этом вкусы покупателей в отношении стран-производителей остались практически неизменными.
Согласно статистике, которую приводит площадка «Авто.ру», подавляющее большинство, 86% рынка, по-прежнему занимают иномарки из Европы, Кореи и Японии. Немного увеличилось присутствие китайских марок: их доля выросла с 2% до 3%. Оставшийся сегмент предложения в равных пропорциях разделили между собой американские и российские автомобили.
Что касается самых востребованных марок, то здесь в лидерах оказались Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota и Nissan. При этом аналитики отмечают, что Башкирия — один из немногих регионов, где в топе популярнейших моделей первое место заняла отечественная Lada Vesta. Замыкают пятёрку лидеров Renault Duster, Kia Rio, Volkswagen Polo и Kia Sportage.
