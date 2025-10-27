В Башкирии раскрыли предпочтения покупателей подержанных авто

В третьем квартале 2025 года жители Башкирии стали значительно активнее продавать автомобили с пробегом. Количество соответствующих объявлений в ценовой категории от одного до трех миллионов рублей подскочило на 44%, если сравнивать с тем же временным промежутком годом ранее. При этом вкусы покупателей в отношении стран-производителей остались практически неизменными.