Авто за ₽250 млн подарил известный российский рэпер своей возлюбленной

Рэпер Тимати преподнёс своей возлюбленной Валентине Ивановой роскошный подарок — гиперкар Koenigsegg Regera. Об этом сообщает Super.ru.
Иванова поделилась в соцсетях снимками машины с синим кожаным салоном. Фото появилось вскоре после её дня рождения. По данным журналистов, стоимость автомобиля составляет от трёх до четырёх миллионов долларов — это более 250 миллионов рублей.
2 августа у пары родилась дочь, которую назвали Эмма. Мать Тимати, Симона Юнусова, поздравила сына и невестку, опубликовав фото из роддома. На одном из снимков она перерезает пуповину, что вызвало споры среди пользователей сети.
Для Тимати это уже третий ребёнок. У музыканта есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой. При этом артист никогда официально не был женат.
Недавно Валентина Иванова выложила снимок, где держит новорождённую дочь на руках и целует её.
