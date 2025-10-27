Какие авиарейсы задержаны и отменены в России 27 октября: онлайн-табло

Этой ночью сразу в нескольких аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Также по стране прошел ряд отмен и задержек рейсов. Об обстановке в аэропортах России на утро 27 октября — в материале URA.RU.
Читать далее.
Этой ночью сразу в нескольких аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Также по стране прошел ряд отмен и задержек рейсов. Об обстановке в аэропортах России на утро 27 октября — в материале URA.RU.
Этой ночью сразу в нескольких аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Также по стране прошел ряд отмен и задержек рейсов. Об обстановке в аэропортах России на утро 27 октября — в материале URA.RU.
Читать далее.