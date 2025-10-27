Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие авиарейсы задержаны и отменены в России 27 октября: онлайн-табло

Этой ночью сразу в нескольких аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Также по стране прошел ряд отмен и задержек рейсов. Об обстановке в аэропортах России на утро 27 октября — в материале URA.RU.

Этой ночью сразу в нескольких аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Также по стране прошел ряд отмен и задержек рейсов. Об обстановке в аэропортах России на утро 27 октября — в материале URA.RU.

Читать далее.