Спецборт доставил двух пострадавших в Копейске в Нижний Новгород. Фото, видео

Спецборт МЧС России доставил двоих пострадавших в Копейске (Челябинская область) в Нижний Новгород. Как сообщила пресс-служба ведомства, копейчанам окажут высококвалифицированную помощь.

