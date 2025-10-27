Спецборт доставил двух пострадавших в Копейске в Нижний Новгород. Фото, видео

Спецборт МЧС России доставил двоих пострадавших в Копейске (Челябинская область) в Нижний Новгород. Как сообщила пресс-служба ведомства, копейчанам окажут высококвалифицированную помощь.
