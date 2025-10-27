Ричмонд
Вице-премьер Шулейко сказал, в какой области Беларуси самый большой падеж скота

Вице-премьер Шулейко сказал о ситуации с падежом скота.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко рассказал о ситуации с падежом скота, сообщает телеканал СТВ.

Шулейко сказал, что ситуация стабилизируется:

— Мы сегодня нашли те подходы, которые необходимы в нынешних условиях работы.

Он также отметил, работа идет в направлении того, чтобы «заведующие фермы, в том числе руководители, не скрывали падеж, а лечили животных и приходили к нормальной ситуации, когда животное продолжает жить и приносит свою пользу от молока».

На вопрос, где сегодня худшая ситуация, Юрий Шулейко ответил:

— К сожалению, сегодня Витебская область.

А вот лучше дела обстоят в трех областях: Гродненской, Брестской и Минской.

Ранее мы писали, что Лукашенко возмутился масштабами падежа скота в Беларуси: «Кошмар, утром обсуждают, куда спрятать теленка и корову».

Сообщили, что Литва закрыла на неопределенное время два работавших КПП на границе с Беларусью.

Прочитайте, что «Белнефтехим» решил, от чего откажется при появлении очередей на заправках.

Узнайте, как белорусы 80 лет назад участвовали в основании ООН и сделали первые шаги в мировой политике: «Я написал на листке бумаги: Белорашен Совьет Сошиалист Рипаблик».

