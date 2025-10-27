Вице-премьер Шулейко сказал, в какой области Беларуси самый большой падеж скота

Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко рассказал о ситуации с падежом скота, сообщает телеканал СТВ.
Шулейко сказал, что ситуация стабилизируется:
— Мы сегодня нашли те подходы, которые необходимы в нынешних условиях работы.
Он также отметил, работа идет в направлении того, чтобы «заведующие фермы, в том числе руководители, не скрывали падеж, а лечили животных и приходили к нормальной ситуации, когда животное продолжает жить и приносит свою пользу от молока».
На вопрос, где сегодня худшая ситуация, Юрий Шулейко ответил:
— К сожалению, сегодня Витебская область.
А вот лучше дела обстоят в трех областях: Гродненской, Брестской и Минской.
