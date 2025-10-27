Умер известный актер Геннадий Назаров

Вчера, 26 октября, в возрасте 58 лет после тяжелой продолжительной болезни скончался известный актер Геннадий Назаров, который запомнился зрителям своей выдающейся работой в фильме «Какая чудная игра». Его сердце остановилось в больнице. О случившемся сообщили представители Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». «Ушел из жизни Геннадий Назаров. Кто-то знает его как актера, ярко выстрелившего в середине 90-х в фильме Петра Тодоровского “Какая чудная игра”, и до начала 2000-х много снимавшегося: у Данелии, Астрахана, Хотиненко… Театралы со стажем помнят его роли в спектаклях Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной — Рудой Панько в искрометной “Ночи перед Рождеством”, Славка в “Пяти вечерах”… А для многих и многих молодых, тех кто не так давно закончил ГИТИС, или до сих пор учится — он прежде всего педагог», — говорится в некрологе. В течение почти двух десятилетий Геннадий Назаров являлся преподавателем в мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе. Многие выпускники этого курса, сегодня выступающие на сцене «Мастерской Фоменко», с гордостью называют его своим учителем. Геннадий Назаров родился 3 марта 1967 года. Его кинодебют состоялся в 1994 году, когда он исполнил главную роль в фильме «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Эта картина, созданная совместно Великобританией, Францией, Чехией, Италией и Россией, была основана на одноименном романе Владимира Войновича. Позже актер снялся в таких известных фильмах и сериалах, как «Курочка Ряба», «Какая чудная игра», «Женская логика», «72 метра», «Каменская», «Марш Турецкого», «Дальнобойщики» и многих других. Он пережил свою супругу всего на полгода. Наталья Назарова — кинорежиссер, педагог, художник, певица и актриса — ушла из жизни 2 апреля 2025. Она скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием, до последних дней поддерживая своего мужа. Ей было 55 лет.