Молодой учитель из Талицы получил суровый срок за изнасилование школьниц

Талицкий районный суд отправил в колонию 32-летнего учителя английского языка Василия Хомутинина, обвиненного в изнасиловании и развращении школьниц. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

