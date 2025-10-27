Молодой учитель из Талицы получил суровый срок за изнасилование школьниц

Талицкий районный суд отправил в колонию 32-летнего учителя английского языка Василия Хомутинина, обвиненного в изнасиловании и развращении школьниц. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Читать далее.
Талицкий районный суд отправил в колонию 32-летнего учителя английского языка Василия Хомутинина, обвиненного в изнасиловании и развращении школьниц. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Талицкий районный суд отправил в колонию 32-летнего учителя английского языка Василия Хомутинина, обвиненного в изнасиловании и развращении школьниц. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Читать далее.