В истории с продажей квартиры Долиной произошел новый поворот: действовать начала покупательница жилья

Ранее выяснилось, что одна из обвиняемых в мошенничестве по уголовному делу об афере с квартирой Ларисы Долиной звонила певице якобы от имени ректора вуза. Звонившая представилась и сообщила, что с певицей вскоре свяжется сотрудник службы безопасности института.