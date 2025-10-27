В истории с продажей квартиры Долиной произошел новый поворот: действовать начала покупательница жилья

Полина Лурье обратилась в кассационный суд и обжаловала решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом со ссылкой на данные суда сообщает РИА Новости.
«Зарегистрирована кассационная жалоба по гражданскому административному делу Лурье П. А.», — говорится в документах.
Ранее выяснилось, что одна из обвиняемых в мошенничестве по уголовному делу об афере с квартирой Ларисы Долиной звонила певице якобы от имени ректора вуза. Звонившая представилась и сообщила, что с певицей вскоре свяжется сотрудник службы безопасности института.
Напомним, народная артистка стала жертвой изощренного обмана. Аферисты вынудили ее продать пятикомнатную квартиру на западе Москвы, а деньги перевести на «безопасный счет», который оказался мошенническим.