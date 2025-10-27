В Иркутске за неделю выросли цены на бензин. По последним данным Иркутскстата, в среднем топливо подорожало на 40−50 копеек. Теперь цена на АИ-92-й варьируется от 60,53 до 69,90 рубля, в зависимости от заправки.
За литр популярной марки АИ-95 водителям придется заплатить от 64 до 71,60 рубля.
АИ-98 обойдется теперь в 88,6 рубля, по сравнению с прошлой неделей подорожало и дизельное топливо. Его заливают теперь за 86,6 рубля.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в воскресенье 26 октября изменились цены на местных АЗС в Братске. Там бензин тоже подорожал на 40 копеек. Теперь за литр 92-го водителям придется заплатить 61,45 рубля. А АИ-95-й теперь стоит 64,90 рубля.