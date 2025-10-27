Почти 200 дронов атаковали Россию, десятки летели на Москву: карта БПЛА на 27 октября

В ночь на 27 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России в официальном telegram-канале. Рекордное количество БПЛА было ликвидировано над 13 регионами, в том числе в Московской, Брянской, Калужской и Тульской областях.
