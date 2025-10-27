Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 200 дронов атаковали Россию, десятки летели на Москву: карта БПЛА на 27 октября

В ночь на 27 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России в официальном telegram-канале. Рекордное количество БПЛА было ликвидировано над 13 регионами, в том числе в Московской, Брянской, Калужской и Тульской областях.

В ночь на 27 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России в официальном telegram-канале. Рекордное количество БПЛА было ликвидировано над 13 регионами, в том числе в Московской, Брянской, Калужской и Тульской областях.

Читать далее.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше