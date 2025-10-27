Екатеринбуржцы жалуются на необычно сильный запах газа в подъездах

Утром воскресенья ситуация не прояснилась. «-Я ночью слышала, что что-то колотили в подъезде. Наверное что-то чинили. Звук был со стороны кухни. Как раз, где газовая труба проходит. — Когда я ночью к ним выходила (они меня разбудили), то спросила: “А почему на запах газа приехали так поздно?” Отговорились: “Типа заявок много. По всему городу газом пахнет, раз в трех подъездах пахнет, то это не утечка”. Но на всякий случай, раз уж они здесь, то все перемычки между трубами в подъезде они еще раз перемотают и по-новой сделают. Они точно работали до третьего часа ночи», — обсуждали жители работу газовщиков.