Екатеринбуржцы жалуются на необычно сильный запах газа в подъездах

Об этом ЕАН сообщили жители домов из разных районов города. Сообщения поступили от жителей Железнодорожного района с улиц Бебеля и Армавирской. Написали жители Верх-Исесткого района района -с улиц Белореченской и Гурзуфской. Поступили сообщения из центра города с улицы Мичурина и проспекта Ленина, а также из поселка Кольцово.
В минувшую субботу сильный запах газа взбудоражил жителей центрального микрорайона Екатеринбурга. «Соседи, добрый вечер! Как будто запах газа подносит с улицы. Проверьте, у всех все нормально? — Во втором подъезде на первом этаже сильный запах газа ощущается. — По телефону в аварийке сказали, что сейчас много заявок в городе. Могут приехать только ночью. — Очень странно. Я как-то года 3−4 назад вызывала на запах газа в подъезде, примчались мгновенно с сиренами. Что-то сейчас изменилось? — Звонил в 112, говорят, что по всему городу в разных районах пахнет. Не знают с чем связано», — писали жильцы дома на Мичурина субботним вечером в домовом чате.
Утром воскресенья ситуация не прояснилась. «-Я ночью слышала, что что-то колотили в подъезде. Наверное что-то чинили. Звук был со стороны кухни. Как раз, где газовая труба проходит. — Когда я ночью к ним выходила (они меня разбудили), то спросила: “А почему на запах газа приехали так поздно?” Отговорились: “Типа заявок много. По всему городу газом пахнет, раз в трех подъездах пахнет, то это не утечка”. Но на всякий случай, раз уж они здесь, то все перемычки между трубами в подъезде они еще раз перемотают и по-новой сделают. Они точно работали до третьего часа ночи», — обсуждали жители работу газовщиков.
В «Екатеринбургаз» затруднились ответить, что произошло, и попросили прислать письменный запрос, который и был направлен. Тем временем один из жителей самостоятельно обратился в «Екатеринбурггаз», где ему объяснили причину сильного запаха газа. «Был новый газ. В газ добавляют для запаха одорант*, чтобы он сильнее пах и сразу почувствовать утечку, если что. В этот раз кто-то с одорантом переборщил и запахло сильнее», — пояснили газовщики. *Одора́нт (от лат. odor «запах») — вещество, используемое в качестве примеси к газу для придания ему запаха, по большей части предупреждающего.
В высоких концентрациях все одоранты ядовиты, но для придания запаха опасным, не имеющим запаха газам, одоранты добавляют в них в столь незначительных концентрациях, что те не представляют угрозу здоровью.