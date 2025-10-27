Ричмонд
Сын Плющенко победил в турнире в разряде, где был единственным участником

Александр Плющенко выступал в первом спортивном разряде среди юношей и получил 192,91 балла.

Источник: Аргументы и факты

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр Плющенко выиграл турнир в подмосковном Наро-Фоминске в разряде, где был единственным участником.

Плющенко-младший выступал в первом спортивном разряде среди юношей. Кроме него, в этом разряде никто не выступал. По итогам прокатов юный фигурист получил 192,91 балла.

Напомним, 12-летний Александр Плющенко тренируется с 2017 года в академии «Ангелы Плющенко». Он также участвует в ледовых шоу вместе с отцом.

Ранее сообщалось, что в аккаунте Олимпийских игр 2026 года опубликовали фотографию российской фигуристки Камилы Валиевой.