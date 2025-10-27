Создан виртуальный тур по Шалаболинской писанице

«К сожалению, многие шалаболинские петроглифы находятся в аварийном состоянии. Как из-за естественного разрушения поверхности скального массива, так и из-за посещения людей, все еще оставляющих надписи. Нижние ярусы постоянно испытывают на себе воздействие паводка. Кустарники и деревья, растущие на берегу, своей корневой системой также разрушают целостность скалы. Время на то, чтобы оцифровать изображения на плоскостях и максимально полно их изучить, крайне ограничено», — дополнили в ИАЭТ СО РАН.