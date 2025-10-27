Пермяки опоздали на работу из-за жёстких пробок в разных частях города

Жители Перми опоздали на работу из-за жёстких пробок, возникших в разных частях города, сообщили сайту perm.aif.ru возмущённые пермяки.
Проблемы с движением возникли в Кировском и Индустриальном районах утром 27 октября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что за три дня до этого подъезд к Красавинскому мосту сковали жёсткие заторы, из-за которых жители Перми опаздывали на работу и учёбу на час и больше.
Утром 27 октября ситуация повторилась: на Западном обходе (правобережная часть города) вновь скопились пробки. По словам одной из пермских водительниц, из-за затора она не смогла вовремя добраться до работы, хоть и выехала заранее.
Ещё одна проблема возникла в Индустриальном районе Перми. Люди с трудом продвигались в центр города на протяжении 2,5 километра по шоссе Космонавтов. По словам одной из местных жительниц, такая ситуация возникает далеко не первый раз.
«Опять и снова простояла в пробке по пути на работу. Движение на шоссе Космонавтов было еле похоже на движение. И это при том, что уже открыты все новые развязки, после которых пермякам обещали улучшения. Но пробки как были, так и остались. Постоянно эта история, не только сегодня», — рассказала корреспонденту perm.aif.ru возмущённая девушка.
К 10 часам утра пробка на шоссе уменьшилась лишь на пару сотен метров.