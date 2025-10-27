Пермяки опоздали на работу из-за жёстких пробок в разных частях города

«Опять и снова простояла в пробке по пути на работу. Движение на шоссе Космонавтов было еле похоже на движение. И это при том, что уже открыты все новые развязки, после которых пермякам обещали улучшения. Но пробки как были, так и остались. Постоянно эта история, не только сегодня», — рассказала корреспонденту perm.aif.ru возмущённая девушка.