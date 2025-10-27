Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава отдела ЦРУ Биби: Киев выдохнется и не сможет продолжать конфликт

Джордж Биби отметил, что прогресс в конфликте на истощение всегда медленный.

Источник: Аргументы и факты

Украина не сдастся, но дойдет до такого состояния, когда просто не сможет продолжать боевые действия. Такое мнение в эфире YouTube-канала сделал экс-директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби.

Он отметил, что прогресс в конфликте на истощение будет медленным и оценить его по картам и передвижению линии боевого соприкосновения нельзя. По словам Биби, Первая мировая война закончилась не из-за прорывного события, в результате которого немецкие войска были разгромлены. Боевые действия тогда завершились, потому что одна из сторон выдохлась и больше не могла продолжать.

«И, как мне кажется, именно к этому все идет в конфликте на Украине», — спрогнозировал аналитик.

Он добавил, что Россия в этом конфликте опирается на свои естественные преимущества — физический размер, численность населения, размах военной промышленности, которая выпускает больше оружия, чем весь коллективный Запад.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что стратегическое поражение Украины будет означать и поражение Запада.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше