Экс-глава отдела ЦРУ Биби: Киев выдохнется и не сможет продолжать конфликт

Украина не сдастся, но дойдет до такого состояния, когда просто не сможет продолжать боевые действия. Такое мнение в эфире YouTube-канала сделал экс-директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби.
Он отметил, что прогресс в конфликте на истощение будет медленным и оценить его по картам и передвижению линии боевого соприкосновения нельзя. По словам Биби, Первая мировая война закончилась не из-за прорывного события, в результате которого немецкие войска были разгромлены. Боевые действия тогда завершились, потому что одна из сторон выдохлась и больше не могла продолжать.
«И, как мне кажется, именно к этому все идет в конфликте на Украине», — спрогнозировал аналитик.
Он добавил, что Россия в этом конфликте опирается на свои естественные преимущества — физический размер, численность населения, размах военной промышленности, которая выпускает больше оружия, чем весь коллективный Запад.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что стратегическое поражение Украины будет означать и поражение Запада.