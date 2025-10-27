Экс-глава отдела ЦРУ Биби: Киев выдохнется и не сможет продолжать конфликт

Он отметил, что прогресс в конфликте на истощение будет медленным и оценить его по картам и передвижению линии боевого соприкосновения нельзя. По словам Биби, Первая мировая война закончилась не из-за прорывного события, в результате которого немецкие войска были разгромлены. Боевые действия тогда завершились, потому что одна из сторон выдохлась и больше не могла продолжать.