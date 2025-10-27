Ричмонд
В Анапе завершили обустройство защитного вала

Защитный вал выдержал ночной шторм в Анапе.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

В Анапе завершили обустройство защитного вала. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Конструкция выдержала ночной шторм. Большая часть того, что выбросило море, — это пластиковый мусор и ветки. Обнаружены несколько слабых мест в конструкции рва. Их укрепляют полноповоротные экскаваторы.

Защитный вал дополнительно накрывают полипропиленовой сеткой. Она удерживает штормовой мусор и небольшие фракции мазута при выбросах.

В ближайшие дни на Черноморском побережье ожидается шторм. На пляжах будут дежурить сотрудники «Курорты Анапы» для оперативного устранения возможных размытий защитного вала.