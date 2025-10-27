В Волгограде вывели новый сорт менее аллергенных засухоустойчивых тополей

«Это те виды [деревьев], от которых мы не можем отказаться. Но сделать их лучше мы можем. Это и есть наша задача Мы уже получили [гибрид], мы уже тестируем, но в любом случае нам их надо дорастить. Нам нужно получить первое потомство от них, чтобы протестировать и посмотреть. Обычно этот процесс занимает 10 лет», — сказала Жолобова.