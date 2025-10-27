В Волгограде вывели новый сорт менее аллергенных засухоустойчивых тополей

ВОЛГОГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Ученые федерального научного центра агроэкологии Российской академии наук (РАН) вывели новый засухоустойчивый гибрид тополя, который будет менее аллергенным за счет молекулярной селекции и жесткого отбора. Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией биотехнологий центра Ольга Жолобова.
«Мы методом изолированных зародышей [тополя] получили материалы в культуре тканей и там уже произвели отбор на засухоустойчивость, солеустойчивость. Эти новые гибриды уже адаптированы и будут дальше тестироваться в полевых условиях, чтобы потом использоваться в озеленении и в агролесомелиорации», — сказала Жолобова.
Ученые также работают над снижением факторов, вызывающих у людей аллергию из-за тополиного пуха и пыльцы, которую этот пух переносит. «Благодаря методам молекулярной селекции мы также можем определить пол, чтобы они не пылили. То есть отобрать только мужские особи, которые будут уже использованы для повсеместного применения. Мы максимально снизим риски», — отметила Жолобова.
Отказаться от выращивания тополя, как подчеркнула заведующая лабораторией, нельзя. Они очень хорошо поглощают пыль, отлично секвестрируют углекислый газ и быстро растут. Так, саженцы, высаженные этой весной на опытном поле научного центра, уже выросли почти на два метра.
«Это те виды [деревьев], от которых мы не можем отказаться. Но сделать их лучше мы можем. Это и есть наша задача Мы уже получили [гибрид], мы уже тестируем, но в любом случае нам их надо дорастить. Нам нужно получить первое потомство от них, чтобы протестировать и посмотреть. Обычно этот процесс занимает 10 лет», — сказала Жолобова.
При этом, отметила она, первые деревья уже высажены на территории центра, а также в городе Камышине. В 2026 году ученые оценят состояние растений и высадят новые саженцы в Волгограде.