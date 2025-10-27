Настя Ивлеева вернулась в Узбекистан с 100 долларами: как прошёл её новый визит

«Нам просто красиво, счастливо и вкусно! Узбекистан, спасибо за впечатления! Кстати, помню, была тут 6 лет назад со ста долларами и, увы, дальше Ташкента не выезжала! А сейчас у меня снова сто долларов, ахахах, но есть муж, который взял, да и вывез в Самарканд и не только», — написала она.