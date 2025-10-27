Ричмонд
Настя Ивлеева вернулась в Узбекистан с 100 долларами: как прошёл её новый визит

Vaib.uz (Узбекистан. 27 октября). Известная российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева снова приехала в Узбекистан — и, как шутит сама Настя, снова с 100 долларами. Вместе с мужем они решили повторить свою узбекскую одиссею спустя шесть лет, и на этот раз впечатления оказались не менее яркими.

Источник: РИА "Новости"

«Орел и решка»: узбекское турне и курьёзы.

В конце 2018 года Настя Ивлеева уже посещала Ташкент в роли ведущей популярного тревел-шоу «Орел и решка». По формату программы один ведущий путешествует по городу с ограниченным бюджетом — всего 100 долларов, а другой может позволить себе любые траты. В тот приезд съёмочная команда исследовала туристические локации столицы, но столкнулась и с неожиданными препятствиями.

Ведущие вспоминали, что буквально каждые пять минут им приходилось объяснять правоохранителям, что они снимают легальное шоу, и показывать разрешение на съёмку. А в некоторых местах — например, в одном из городских парков и в метро — съёмки вообще были запрещены.

Шесть лет спустя — снова 100 долларов, но уже с мужем.

В этот раз Настя поделилась впечатлениями в соцсетях.

«Нам просто красиво, счастливо и вкусно! Узбекистан, спасибо за впечатления! Кстати, помню, была тут 6 лет назад со ста долларами и, увы, дальше Ташкента не выезжала! А сейчас у меня снова сто долларов, ахахах, но есть муж, который взял, да и вывез в Самарканд и не только», — написала она.

Похоже, новый визит вышел куда более насыщенным: Ивлеева с супругом смогли не только насладиться столицей, но и отправились в Самарканд, открыв для себя новые уголки Узбекистана.