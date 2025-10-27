На Землю обрушится череда магнитных бурь: чего ждать метеозависимым людям в ближайшие несколько дней

Также на графике отмечено продолжение всплесков уровня G1, они ожидаются с ночи 29 октября до обеда того же дня. Ситуация с магнитными бурями будет понемногу успокаиваться. В момент магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать слабость, головную боль и резкие скачки давления. Нужно быть аккуратным, не нервничать, не переедать и пить больше воды. Также прогулки на свежем воздухе, особенно перед сном, помогут пережить моменты всплесков.