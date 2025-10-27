На Землю обрушится череда магнитных бурь: чего ждать метеозависимым людям в ближайшие несколько дней

На Землю обрушится череда магнитных бурь. Метеозависимых предупредили, что в ближайшие несколько дней их состояние будет нестабильным. Отмечается, что первый всплеск геомагнитного возмущения ожидается 28 октября 2025 года рано утром. Об этом есть информация на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Также на графике отмечено продолжение всплесков уровня G1, они ожидаются с ночи 29 октября до обеда того же дня. Ситуация с магнитными бурями будет понемногу успокаиваться. В момент магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать слабость, головную боль и резкие скачки давления. Нужно быть аккуратным, не нервничать, не переедать и пить больше воды. Также прогулки на свежем воздухе, особенно перед сном, помогут пережить моменты всплесков.
Ранее KP.RU сообщил, какая геомагнитная обстановка будет на неделе с 27 по 31 октября: всплески сменятся временным затишьем, а потом бури могут вырасти до пиковых значений.