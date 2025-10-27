Мэрия Челябинска готовится к гололеду в конце недели

— До выпадения осадков поручаю провести инспектирование подрядчиков на предмет готовности к зимней уборке, — обратился мэр Алексей Лошкин к подчиненным. — Обязательно проверьте наличие противогололедных материалов, штатную укомплектованность. Довести до управляющий компаний зоны их обслуживания. В прошлом году были случаи, когда люди прямо на выходе из подъездов получали травмы. Такого быть не должно.