Мэрия Челябинска готовится к гололеду в конце недели

В мэрии Челябинска рекомендовали дорожникам держать наготове противогололедные материалы.
— К концу недели прогнозируется понижение температуры, выпадение осадков, — пояснил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
По прогнозу, в пятницу пойдет дождь, а в ночное время температура воздуха опустится до 0 градусов.
— До выпадения осадков поручаю провести инспектирование подрядчиков на предмет готовности к зимней уборке, — обратился мэр Алексей Лошкин к подчиненным. — Обязательно проверьте наличие противогололедных материалов, штатную укомплектованность. Довести до управляющий компаний зоны их обслуживания. В прошлом году были случаи, когда люди прямо на выходе из подъездов получали травмы. Такого быть не должно.
По данным администрации, к отоплению в Челябинске подключены все здания, аварий на сейчас нет, но есть несколько связанных с плохим отоплением жалоб на управляющие компании.
Напомним, на прошлой неделе отопление отключали на Северо-Западе из-за аварии.