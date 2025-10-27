Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Челябинска готовится к гололеду в конце недели

В Челябинске отопление работает во всех домах.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Челябинска рекомендовали дорожникам держать наготове противогололедные материалы.

— К концу недели прогнозируется понижение температуры, выпадение осадков, — пояснил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

По прогнозу, в пятницу пойдет дождь, а в ночное время температура воздуха опустится до 0 градусов.

— До выпадения осадков поручаю провести инспектирование подрядчиков на предмет готовности к зимней уборке, — обратился мэр Алексей Лошкин к подчиненным. — Обязательно проверьте наличие противогололедных материалов, штатную укомплектованность. Довести до управляющий компаний зоны их обслуживания. В прошлом году были случаи, когда люди прямо на выходе из подъездов получали травмы. Такого быть не должно.

По данным администрации, к отоплению в Челябинске подключены все здания, аварий на сейчас нет, но есть несколько связанных с плохим отоплением жалоб на управляющие компании.

Напомним, на прошлой неделе отопление отключали на Северо-Западе из-за аварии.