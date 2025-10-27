Организаторы Олимпиады-2026 удалили фото Валиевой из публикации о пасте

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о виновности Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил, что привело к её дисквалификации до декабря 2025 года. Вследствие этого решение спортсменка была отстранена от всех соревнований и утратила право на доступ к каткам, имеющим государственное значение.