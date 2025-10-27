В Челябинске готовятся к применению противогололедной смеси

В Челябинске к концу недели готовятся использовать противогололедную смесь. Об этом заявил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
Читать далее.
В Челябинске к концу недели готовятся использовать противогололедную смесь. Об этом заявил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
В Челябинске к концу недели готовятся использовать противогололедную смесь. Об этом заявил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
Читать далее.