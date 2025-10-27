Ричмонд
«Пушкинская карта» сменит оператора в 2026 году

С 1 января 2026 года оператором федеральной программы «Пушкинская карта» национального проекта «Семья» вместо «Почта Банка» станет Банк ВТБ, сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан.

Карты «Почта Банка» будут действовать до конца текущего года. Тем не менее подать заявление на перевыпуск карты можно уже сейчас через приложение «Госуслуги Культура», а также в приложении и офисах «Почта Банка». Пластиковую карту можно будет получить в офисах ВТБ начиная с 12 января 2026 года.

«Министерство культуры Республики Татарстан ставит для себя целью находить новые возможности работы с молодежной аудиторией для привлечения большего количества участников федеральной программы “Пушкинская карта” национального проекта “Семья”. Республика Татарстан не первый год входит в топ-10 регионов Российской Федерации за вклад в развитие программы. Второй год подряд нашей республике присуждается премия “Пушкинская карта. Премия” в номинации “Лучший субъект Российской Федерации по реализации программы “Пушкинская карта”, — отметила первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова.

Пушкинская карта — программа социальной поддержки молодежи, в рамках которой граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут оформить виртуальную или пластиковую карту номиналом 5000 рублей для посещения мероприятий учреждений культуры, участвующих в программе. В случае израсходования средств на карте на следующий год сумма пополняется.

Подробная информация о сроках и порядке перевыпуска «Пушкинской карты» размещена по ссылке.