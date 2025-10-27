«Пушкинская карта» сменит оператора в 2026 году

Карты «Почта Банка» будут действовать до конца текущего года. Тем не менее подать заявление на перевыпуск карты можно уже сейчас через приложение «Госуслуги Культура», а также в приложении и офисах «Почта Банка». Пластиковую карту можно будет получить в офисах ВТБ начиная с 12 января 2026 года.