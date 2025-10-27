Казанский убийца Галявиев не стал обжаловать приговор

Напомним, что трагедия в казанской гимназии № 175 случилась 11 мая 2021 года. Ученики предвкушали летние каникулы, как вдруг в школе раздались звуки выстрелов. Погибли семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла ребёнка от пуль своим телом. Стрелявшим был Ильназ Галявиев, признавший позже полностью свою вину. 13 апреля 2023 года он был приговорён к пожизненному лишению свободы. Такжн выяснилось, что преступник собирался устроить в школе взрыв, чтобы полностью разрушить здание после себя. Теперь убийца планирует написать книгу, пустив доход с её продаж на погашение суммы по искам.