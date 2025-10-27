Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 27 октября 2025:
1. Почему в Молдове цены на продукты выше, чем в Европе: При наших зарплатах затягивать пояса туже уже некуда.
2. Стали известны причины взрыва в жилом доме в Молдове: Техническая инспекция вынесла свой вердикт.
3. В Молдове похолодает до +10 градусов: Но «бабье лето» обещает вернуться — прогноз синоптиков.
4. Доигрались: В Молдове нет ни своего языка, ни государственного лидера — ничего, что делает страну сильной.
Тарифы будут удивлять: Молдавским потребителям пора забыть о надеждах на снижение коммунальных платежей.
Министр энергетики Дорин Жунгиету выступил с однозначным заявлением: предпосылок для пересмотра тарифов на электроэнергию в сторону уменьшения… нет (далее…).
Раньше Молдова продавала за границу до 75% сельхозпродукции, теперь импорт превышает экспорт: «Власти больше не могут оправдываться ошибками прошлых правительств» — экономист.
Впервые в истории страны торговый баланс по аграрной продукции стал отрицательным (далее…).
Показуха депутатки ПАС в Молдове: После взрыва в жилом доме во Флорештах, на место трагедии прибыла «слуга народа» — мешала, командовала и говорила банальности.
Подробности взрыва во Флорештах: пострадали 10 квартир, 16 человек, в том числе 6 детей (далее…).