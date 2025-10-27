Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 27 октября 2025: Стали известны причины взрыва в жилом многоквартирном доме в Молдове; почему в Молдове цены на продукты выше, чем в Европе; в Молдове похолодает до +10 гра

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 27 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 27 октября 2025:

1. Почему в Молдове цены на продукты выше, чем в Европе: При наших зарплатах затягивать пояса туже уже некуда.

2. Стали известны причины взрыва в жилом доме в Молдове: Техническая инспекция вынесла свой вердикт.

3. В Молдове похолодает до +10 градусов: Но «бабье лето» обещает вернуться — прогноз синоптиков.

4. Доигрались: В Молдове нет ни своего языка, ни государственного лидера — ничего, что делает страну сильной.

5. Правящий в Кишиневе режим издает все новые и громкие антидемократические «отрыжки»: Готово ли молдавское общество к войне в общем «окопе» ЕС/НАТО.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Тарифы будут удивлять: Молдавским потребителям пора забыть о надеждах на снижение коммунальных платежей.

Министр энергетики Дорин Жунгиету выступил с однозначным заявлением: предпосылок для пересмотра тарифов на электроэнергию в сторону уменьшения… нет (далее…).

Раньше Молдова продавала за границу до 75% сельхозпродукции, теперь импорт превышает экспорт: «Власти больше не могут оправдываться ошибками прошлых правительств» — экономист.

Впервые в истории страны торговый баланс по аграрной продукции стал отрицательным (далее…).

Показуха депутатки ПАС в Молдове: После взрыва в жилом доме во Флорештах, на место трагедии прибыла «слуга народа» — мешала, командовала и говорила банальности.

Подробности взрыва во Флорештах: пострадали 10 квартир, 16 человек, в том числе 6 детей (далее…).

