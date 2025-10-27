Раскрыто, что дети мёрзнут в российской больнице из-за проблем с отоплением

В одной из больниц приморской Находки на улице Ленинградской уже неделю холодно — батареи остаются ледяными, несмотря на начало отопительного сезона. Родители жалуются, что в палатах и коридорах зябко, особенно тяжело грудным детям.
Тепло в социальные учреждения города подали ещё в середине октября, однако в этом медучреждении отопление до сих пор не работает.
Работники больницы подтверждают: батареи не греют, хотя обогреватели и сплит-системы работают на полную мощность, передает телеграм-канал Amur Mash.
По их словам, причина в недостаточной подаче тепла со стороны компании «Примтеплоэнерго». Жалобы уже направлялись, но запуск второго котла в этом районе запланировали только на сегодня.
При этом жители соседних домов отмечают, что у них отопление работает нормально.
