Два жителя пропали в лесу ХМАО

Два жителя ХМАО заблудились в лесу в районе 76-го километра автодороги Нягань — Талинка. Спасатели обследовали больше 100 километров и не нашли людей, сообщили URA.RU в Центроспас-Югории.
