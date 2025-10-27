Фанаты Gorky Park обвинили продюсера Стаса Намина в попытке переманить публику

По словам поклонников, концерт Gorky Park с Александром Маршалом в качестве фронтмена должен пройти 15 ноября в Москве, билеты на него стоят от 4 тысяч рублей. Однако в Сети начали появляться объявления о другом концерте — группы «Парк Горького» — с билетами от 2,5 тысяч. Многие зрители не сразу поняли, что речь идёт о разных коллективах, и приобрели билеты на выступление кавер-группы. Тем, кто успел разобраться в ситуации, пришлось оформлять возвраты.