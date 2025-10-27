В Уфе 17-летний студент за рулем авто влетел в дерево

Сегодня рано утром, около четырех часов, в Уфе напротив дома № 16 на улице Высоковольтной произошла авария. Автомобиль «Дэу Нексиа», двигавшийся в направлении улицы Шоссейной, врезался в дерево.
Как рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, во время ДТП за рулем иномарки находился 17-летний студент одного из местных колледжей. В результате столкновения юноша получил серьезные травмы, и медики доставили его в больницу.
В настоящее время сотрудники ГАИ выясняют все детали и причины случившегося.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.