В Уфе 17-летний студент за рулем авто влетел в дерево

Студент уфимского колледжа попал в больницу после ночного ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня рано утром, около четырех часов, в Уфе напротив дома № 16 на улице Высоковольтной произошла авария. Автомобиль «Дэу Нексиа», двигавшийся в направлении улицы Шоссейной, врезался в дерево.

Как рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, во время ДТП за рулем иномарки находился 17-летний студент одного из местных колледжей. В результате столкновения юноша получил серьезные травмы, и медики доставили его в больницу.

В настоящее время сотрудники ГАИ выясняют все детали и причины случившегося.

