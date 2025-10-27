Франция поставит Украине дополнительные истребители Mirage, а Британия продолжит поставки средств ПВО. Об этом в вечернем видеообращении в Telegram-канале сообщил нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский.
Отдельно благодаря Пятую Республику и Великобританию, он отметил, что принято решение по дополнительным истребителям Mirage для Украины и ракет для ПВО.
«Британия будет помогать нам с ПВО и дальше, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков», — добавил Зеленский.
В США ранее заявили, что президент США Дональд Трамп может повлиять на главу киевского режима Владимира Зеленского, для этого всего лишь следует остановить поставки современного оружия.
До этого Зеленский похвастался «чудеснейшей» новостью от США. Политик уверенно заявил, что Вашингтон разрешил Украине закупить у них ракетные комплексы Patriot для ВСУ.