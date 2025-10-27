В Омске прошел турнир по футболу для незрячих спортсменов

Как отметил Алексей Половников, основной задачей фестиваля было показать разнообразие видов спорта для людей с разными ограничениями здоровья. По его словам, организаторы стремятся сделать адаптивный спорт доступнее, заметнее, а значит, значимее не только в Сибири, но и в масштабах всей России и стран СНГ.