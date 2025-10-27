В Омске прошел турнир по футболу для незрячих спортсменов

В Омске на спортивном стадионе «Красная звезда» состоялся исторический для региона фестиваль адаптивного спорта. В рамках события прошли три уникальных турнира, что сделало его беспрецедентным событием для Сибири.
Так, центральным состязанием стал турнир по футболу для незрячих и слабовидящих спортсменов, организованный совместно с Федерацией слепых футболистов и Сибирским центром адаптивного спорта «Патриот».
В соревнованиях приняли участие четыре команды: ПФК «ЦСКА», «Пионер», «Авангард» и «Патриот». Победу одержали столичные гости, они провели мастер-класс для воспитанников омской школы-интерната № 14.
Также на площадке параллельно проходили соревнования по фехтованию на колясках, которые провел двукратный паралимпийский чемпион Александр Кузюков. Спортсмены, как начинающие, так и опытные, а также участники СВО продемонстрировали зрителям высочайшую скорость, настойчивость и профессионализм.
Еще одним знаковым событием стал турнир по футболу для спортсменов с нарушением слуха с участием воспитанников адаптивной школы-интерната № 15, а также выступление ансамбля жестовой песни «Взлет».
Как отметил Алексей Половников, основной задачей фестиваля было показать разнообразие видов спорта для людей с разными ограничениями здоровья. По его словам, организаторы стремятся сделать адаптивный спорт доступнее, заметнее, а значит, значимее не только в Сибири, но и в масштабах всей России и стран СНГ.