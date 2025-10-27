Жителя Челябинска, громко слушавшего музыку, по суду выселили из «трешки»

На судебный процесс ни собственник, ни его сын не явились, не пытались они и обжаловать судебное решение. Мужчине был дан срок для добровольного исполнения, что стало основанием для назначения исполнительского сбора. Затем был назначен новый срок, нарушение которого повлекло привлечение должника к ответственности по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ.