Жителя Челябинска, громко слушавшего музыку, по суду выселили из «трешки»

Жителя Челябинска, громко слушавшего музыку, по суду выселили из трехкомнатной квартиры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В решении Тракторозаводского райсуда, удовлетворившем исковое заявление местной администрации, фигурируют два ответчика. Отец — собственник квартиры, который по этому адресу давно не проживает, и его сын, который не имеет даже регистрации в этом помещении.
Соседи неоднократно вызывали полицию по поводу громкой музыки, несколько раз обращались в управляющую компанию и администрацию района по поводу грязи и насекомых. Административные штрафы и увещевания никак не влияли на 32-летнего мужчину, который нигдже не работал, злоупотреблял алкоголем.
«Он нашел себе компаньона — инвалида-колясочника. Последний получал пенсию, вопрос еды и напитков был практически решен», — отмечают в ГУФССП по региону.
На судебный процесс ни собственник, ни его сын не явились, не пытались они и обжаловать судебное решение. Мужчине был дан срок для добровольного исполнения, что стало основанием для назначения исполнительского сбора. Затем был назначен новый срок, нарушение которого повлекло привлечение должника к ответственности по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ.
Только после этого мужчины покинули квартиру, а работники коммунальных служб перекрыли в квартире воду, газ, подачу электричества, сменили замки на двери.
«Исполнительное производство о выселении окончено, права жильцов многоквартирного дома на тихие ночи и квартиры без насекомых восстановлены. В работе остается решение суда о продаже квартиры. Все документы на объект недвижимости уже переданы в ТУ Росимущество, которое осуществляет организацию и проведение публичных торгов», — уточнили в пресс-службе.
Добавим, деньги после сделки будут переданы владельцу недвижимости, за вычетом расходов на исполнение судебного решения.