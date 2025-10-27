Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеры могут лишиться стажа из-за бланка трудовой книжки

Человек рискует потерять весь свой трудовой стаж из-за особенностей оформления его трудовой книжки.

Источник: ДЕЙТА

Об этом предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт рассказала о случае, когда один мужчина обратился за назначением пенсии, но Пенсионный фонд России отказался засчитать весь указанный в его трудовой книжке стаж. Причиной стала разница в серии и номере бланка: серия и номер были указаны с 1980 года, хотя записи в книжке начались в 1977 году.

ПФР посчитал это признаком подделки документа. Всё дело в том, что в 1973 году Гознаκ начал присваивать серия и номер каждому бланку трудовой книжки, что позволяет определить год его выдачи. Так, серия АТ-III использовалась с 1980 по 1982 годы, а первая запись в книжке у мужчины сделана в 1977 году на бланке серии АТ-II.

К счастью, в судебном разбирательстве мужчине удалось доказать свою правоту: его первая трудовая книжка сгорела в результате пожара на предприятии, а работодатель выдал ему дубликат на новом бланке. Пенсионный фонд не смог предоставить доказательства подделки документа, и суд обязал его учесть стаж и назначить пенсию.