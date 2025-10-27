Ричмонд
Зелёное свечение в небе над Москвой оказалось сгорающим космическим мусором

Необычное зелёное свечение, наблюдаемое сегодня в ночном небе, вызвано не метеоритом или пришельцами, а сгоранием в атмосфере фрагмента космического мусора. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает телеграм-канал Mash.

Источник: Life.ru

Космический мусор пролетел над Москвой и Подмосковье. Фото © Telegram / Mash.

Специалисты пояснили, что характерный изумрудный оттенок пламени возникает при горении никелевых сплавов, тогда как яркие белые всполохи обусловлены присутствием магниевых компонентов. Эти металлы составляют основу современных космических конструкций, широко применяясь в производстве корпусов и технических узлов орбитальных аппаратов.

Критически важным для идентификации объекта стало наблюдение о его аномально низкой скорости движения, что полностью исключает метеоритную природу явления — космические тела подобных размеров входят в атмосферу с многократно превышающей скоростью, что и подтверждает версию о техногенном происхождении светового феномена.

Напомним, что утром в понедельник, 27 октября, небо над Москвой и областью взбудоражило появление объекта, похожего на метеорит. Сообщения о его наблюдении поступили из Истры, Раменского, Люберец, Красногорска и других городов Подмосковья.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.