Зелёное свечение в небе над Москвой оказалось сгорающим космическим мусором

Необычное зелёное свечение, наблюдаемое сегодня в ночном небе, вызвано не метеоритом или пришельцами, а сгоранием в атмосфере фрагмента космического мусора. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает телеграм-канал Mash.